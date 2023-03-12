غرق 8 أشخاص في انقلاب قاربين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، عن مصرع 8 أشخاص، إثر غرق قاربي “تهريب” ليل السبت، قبالة سواحل مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أسوأ مآسي التهريب

وكشف جيمس غارتلاند مسؤول خدمات الطوارئ في سان دييغو، قائلاً: هذه واحدة من أسوأ مآسي التهريب البحري في كاليفورنيا.

وكان المسؤول الأمريكي يشير على الأرجح إلى تدفقات الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة.

نقل الجثامين

وأردف أن الضحايا “بالغون” من دون أن يكشف عن جنسياتهم، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة.

واضطر المنقذون لأن يدخلوا “مشيًا” إلى المياه، من أجل إسعاف ركاب القاربين، بسبب وجود مد عال في الشاطئ.

لكن المنقذين وجدوا 7 جثث هامدة على جانب من رمال الشاطئ، ثم جرى العثور على جثة الضحية الثامنة في وقت لاحق.