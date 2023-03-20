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ضمن منافسات دوري روشن

غروهي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بعد الجولة الـ21

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
غروهي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بعد الجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم البرازيلي مارسيلو غروهي مستوى مميزًا مع الاتحاد هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس المرمى في دوري روشن السعودي.

مارسيلو غروهي يتصدر القائمة

وينفرد مارسيلو غروهي بصدارة قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 14 مباراة، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، حيث اهتزت شباكه 7 مرات فقط.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

ويحتل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف المركز الثاني خلف غروهي، حيث حافظ على نظافة شباكه 9 مرات، بالتساوي مع حارس مرمى الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد حارس مرمى النصر، الكولومبي دافيد أوسبينا في المركز الرابع بقائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 7 مباريات، إلا أنه يغيب عن المشاركة بعد خضوعه لعملية جراحية في المرفق.

أوسبينا
أوسبينا – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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