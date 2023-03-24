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وسط اتهامات لإدارة مدرسته بالعنصرية

غضب بعد وفاة طالب جزائري بأزمة قلبية بفرنسا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
غضب بعد وفاة طالب جزائري بأزمة قلبية بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، عقب وفاة طالب جزائري بأزمة قلبية في فرنسا، وسط اتهامات لإدارة مدرسته بالعنصرية، وتركه يواجه الموت دون إسعافه.

سقوط الطالب الجزائري

سقط الطالب الجزائري نذير البالغ من العمر 19 عامًا على الأرض فاقدًا وعيه، أثناء خضوع التلاميذ للامتحان في إحدى المدارس الثانوية بمدينة ليل الفرنسية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال أحد زملاء الطالب: “سقط نذير مغشيًّا عليه فاقدًا وعيه مباشرة، وحين ذهاب بعض الزملاء لمساعدته، أمروهم مباشرة بالعودة إلى مقاعدهم”، وفقًا لصحيفة صوت الشمال الفرنسية.

تغير لونه

ووفقًا لطالب آخر، فإن الطالب الجزائري، تُرك مدة وهو ملقى على الأرض، قبل أن يتغير لونه، وبعدها تم استدعاء مستشارة تربوية، ثم حضرت فرق الحماية المدنية التي نقلت الشاب إلى المستشفى.

ونشرت عميدة الأكاديمية بيانًا نقلته وسائل إعلام محلية، أعلنت فيه وفاة الشاب، وقدمت تعازيها لأفراد عائلته.

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