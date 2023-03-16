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بعد تألقه مع مانشستر سيتي

غوارديولا يحبط المهتمين بضم هالاند!

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
غوارديولا يحبط المهتمين بضم هالاند!
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير إسباني، اليوم الخميس، عن مفاجأة بشأن عقد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تأجيل الشرط الجزائي بعقد هالاند

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”: “الشرط الجزائي الذي يسمح برحيل هالاند عن صفوف مانشستر سيتي، تأجل لمدة عام من صيف 2024 إلى 2025″.

وأضافت الإذاعة الإسبانية: “هذه الخطوة مرتبطة بقرار إدارة مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، عندما قررت تمديد عقد المدير الفني بيب غوارديولا لموسمين إضافيين حتى يونيو عام 2025”.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @Cityarabia

وواصلت: “تأجيل الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي الذي يتراوح بين 180 إلى 200 مليون يورو، سيكون ضربة قوية للأندية الطامعة في ضمه مستقبلًا، وأبرزها الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة”.

وجاء في ختام تقرير الإذاعة الإسبانية: “هذا البند لا يبقى ملزمًا لنادي مانشستر سيتي، لكنه أثار التساؤل حول ارتباط النجم النرويجي الشاب بإمكانية رحيل غوارديولا قبل انتهاء عقده”.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @Cityarabia

التألق مع مانشستر سيتي

وكان هالاند صاحب الـ22 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بداية الموسم الحالي بعقد ممتد حتى صيف عام 2027، ويُقدم مستوى لافتًا معه، حيث شارك في 36 مباراة، وسجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @Cityarabia
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