غيابات الهلال في مواجهة الخليج

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، العديد من النجوم في مباراته المقبلة ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ويلعب الهلال ضد الخليج، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.
وتأكد غياب العديد من اللاعبين عن الأزرق في مواجهة الخليج غدًا، وفي مقدمتهم، سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته في ودية السعودية وبوليفيا، ليغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.
وأعلن نادي الهلال، عن تعرض سلمان الفرج لإصابة في الحوض خلال التدريبات، وسيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، كما أُصيب سعود عبدالحميد خلال تواجده مع المنتخب السعودي.
ويخضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، حمد اليامي ومتعب المفرج لبرامج تأهيلية، بجانب غياب علي البليهي لتراكم البطاقات، فيما لم يُحسم مصير لوسيانو فييتو حتى الآن.