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ضمن منافسات الدوري

غيابات الهلال في مواجهة الخليج

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
غيابات الهلال في مواجهة الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، العديد من النجوم في مباراته المقبلة ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الهلال ضد الخليج

ويلعب الهلال ضد الخليج، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

غيابات مؤثرة في صفوف الأزرق

وتأكد غياب العديد من اللاعبين عن الأزرق في مواجهة الخليج غدًا، وفي مقدمتهم، سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته في ودية السعودية وبوليفيا، ليغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وأعلن نادي الهلال، عن تعرض سلمان الفرج لإصابة في الحوض خلال التدريبات، وسيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، كما أُصيب سعود عبدالحميد خلال تواجده مع المنتخب السعودي.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

ويخضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، حمد اليامي ومتعب المفرج لبرامج تأهيلية، بجانب غياب علي البليهي لتراكم البطاقات، فيما لم يُحسم مصير لوسيانو فييتو حتى الآن.

لوسيانو فييتو
فييتو – المصدر @fifaworldcup_ar
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