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بعد تعرضهما للإصابة

غياب ألفارو ميدران والناصر أمام ضمك

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
غياب ألفارو ميدران والناصر أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ألفارو ميدران وسعد الناصر عن مواجهة ضمك اليوم.

الإصابة تبعد ألفارو ميدران والناصر

وأوضح نادي التعاون، أن ألفارو ميدران شعر بآلام عضلية قبل انطلاق مباراة ضمك اليوم، ليفضل الجهاز الطبي إراحته، خوفًا من تفاقم الإصابة.

ألفارو ميدران
ألفارو – المصدر @AltaawounFC

وأضاف نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سعد الناصر سيغيب عن مواجهة ضمك، نظرًا لتعرضه لإصابة عضلية في مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس.

سعد الناصر
الناصر – المصدر @AltaawounFC

مباراة ضمك والتعاون

ومن المقرر أن يلعب ضمك والتعاون عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC
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