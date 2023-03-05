فؤاد أنور: تصرف خاطئ من جارسيا تسبب في توتر رونالدو!

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علق فؤاد أنور نجم نادي النصر الأسبق على التشكيل الخاطئ الذي دخل به الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، مواجهة الباطن في الجولة الـ19 من دوري روشن، مضيفًا أن الأمر كان سببًا في توتر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال أنور في تصريحات لـ برنامج ” المنتصف” : ” أعتقد أن ما حدث في المباراة هو بمثابة الدرس لجارسيا ولكل لاعبي النصر، ويجب على النصر التركيز في المباريات المقبلة لأنها ستكون صعبة”.
وتابع أنور: ” المدرب رودي جارسيا دخل مواجهة الباطن بتشكيل خاطئ، وهذا الأمر ساهم في توتر النجم رونالدو وكل اللاعبين”.
وكان النصر فاز على الباطن بنتيجة 3-1 في ملعب مرسول بارك.