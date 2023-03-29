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مؤكدًا أن قرار رحيله غريب

فؤاد أنور: رينارد لم يضف للأخضر الكثير

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
فؤاد أنور: رينارد لم يضف للأخضر الكثير
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نجم المنتخب السعودي السابق، فؤاد أنور، استغرابه من قرار رحيل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب الأخضر، مؤكدًا أنه لم يُقدم الشيء الكبير خلال فترة توليه المسؤولية.

اتحاد الكرة يقبل الاستقالة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

تعليق فؤاد أنور

وقال فؤاد أنور: “رحيل رينارد كان غريبًا، خصوصًا وأنه جدد عقده في وقت سابق حتى 2027، ولا أعتقد أن خروجه بسبب تدريب منتخب سيدات فرنسا، والموضوع غير مقنع بالنسبة لي، وهناك أمور أخرى تسببت في هذا الأمر”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “لم يقدم رينارد للمنتخب السعودي الشيء الكبير، ولا يوجد أمر إيجابي للمدرب سوى انتصاره في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2022”.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

غياب بصمات رينارد مع الأخضر

وتابع: “هذا ليس انتقادًا قاسيًا له بعد رحيله، فهذه أرقام، المنتخب السعودي تحسن معه في التصنيف العالمي للمنتخبات، وكانت له بصمات بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وهو نفس ما فعله الهولندي مارفيك قبل كأس العالم 2018″.

وأردف: “لكن يهمني فقط البطولتين الكبيرتين كأس العالم وكأس آسيا وماذا فعل فيهما، وهو لم يضف للمنتخب الشيء الكبير والمختلف، فالأخطاء موجودة منذ مارفيك وحتى مع رينارد، خصوصا في الدفاع”.

الأخضر - السعودية وفنزويلا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وواصل فؤاد أنور: “لا يوجد أي تصحيح لمسار المنتخب معه رغم أنه أكثر مدرب استمر مع الفريق، ربما كانت هناك اتفاقيات بين رينارد والاتحاد السعودي لكرة القدم ولم تتحقق، فقرر الرحيل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المنتخب السعودي يحتاج إلى مدرب كبير على مستوى عال كزيدان وأنشيلوتي، وكما نأتي بنجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو للدوري، فيجب أن نجلب مدربًا كبيرًا للأخضر”.

الأخضر - السعودية وبوليفيا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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