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تحاول السلطات المحلية حل المشكلة

فئران بحجم القطط تجتاح قرية سياحية في بريطانيا

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
فئران بحجم القطط تجتاح قرية سياحية في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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اكتسحت فئران وصفت بأنها في حجم القطط بلدة سياحية في بريطانيا، وبثت الرعب لدى السكان ورواد الشاطئ، وقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات لجرذان ضخمة تتجول حول منطقة كاسل بيتش التابعة لبلدة تنبي الساحلية في ويلز، حيث تصطدم الأمواج بالصخور عند الشاطئ الشهير.


جهة سياحية شهيرة

وقال السكان إن المشكلة تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وأثارت اللقطات الاشمئزاز لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنطقة تعتبر جهة سياحية شهيرة لكثير من البريطانيين.

وحث مجلس بيمبروكشاير المسؤول عن البلدة السكان على عدم إطعام الحيوانات أو إسقاط الطعام على الأرض، وقال إن موظفين متخصصين يفحصون المنحدرات حيث يعتقد أن الفئران تعشش.

فئران بحجم القطط تجتاح قرية سياحية في بريطانيا

مشكلة تزداد سوءًا خلال الأشهر الماضية

وقال روجر مايلز، وهو صاحب مركب بحري، إن الفئران أصبحت مشكلة تزداد سوءًا خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أنه أمر مثير للقلق بحق.

وتابع مايلز: في بداية المساء وفي الغسق وفي الصباح الباكر، الجرذان في كل مكان وتظهر في كل وقت، هناك منطقة معينة حيث ترى أجزاء من الجرف قد تآكلت بسبب تلك المخلوقات.

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