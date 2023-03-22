شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني 25 ألف طالب ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا
في مشهد غريب لا يوصف، اقتحم سرب من ضيوف ثقيلة شوارع بلدة تينبي المحلية جنوب غربي مقاطعة ويلز شرق بريطانيا.
فقد غزت فئران ضخمة، تشبه القطط بحجمها، شوارع البلدة بعد أن دمّرت المنحدرات، وسط خشية السكان من تداعيات هذه الظاهرة، وفقًا للعربية نت.
وترك الضيوف الجدد الناس بحالة ذعر ورعب، خصوصًا أن أحجام الفئران كبيرة جدًّا.
وقال أحد السكان: إن المشكلة أصبحت أكثر حدة في الأشهر الأخيرة، موضحًا أن الفئران باتت تتجول في كل الأوقات حتى مع شروق الشمس، مضيفًا أن هناك منطقة معينة تظهر فيها المنحدرات وقد تآكلت، وفقًا لموقع “ديلي ميل”.
فيما أكد آخر أن الضرر الهيكلي الذي قد تتسبب به الفئران في واجهة الجرف سيكون مصدر قلق كبير.
إلى ذلك، أفاد عمدة البلدة بأن المجلس يتخذ إجراءات من خلال المساعدة في إنشاء العشرات من صناديق الطعم لإزالة القوارض.