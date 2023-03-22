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وسط خشية السكان من تداعياتها

فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد غريب لا يوصف، اقتحم سرب من ضيوف ثقيلة شوارع بلدة تينبي المحلية جنوب غربي مقاطعة ويلز شرق بريطانيا.

يتجولون بين الناس

فقد غزت فئران ضخمة، تشبه القطط بحجمها، شوارع البلدة بعد أن دمّرت المنحدرات، وسط خشية السكان من تداعيات هذه الظاهرة، وفقًا للعربية نت.

وترك الضيوف الجدد الناس بحالة ذعر ورعب، خصوصًا أن أحجام الفئران كبيرة جدًّا.

وقال أحد السكان: إن المشكلة أصبحت أكثر حدة في الأشهر الأخيرة، موضحًا أن الفئران باتت تتجول في كل الأوقات حتى مع شروق الشمس، مضيفًا أن هناك منطقة معينة تظهر فيها المنحدرات وقد تآكلت، وفقًا لموقع “ديلي ميل”.

أضرار الفئران

فيما أكد آخر أن الضرر الهيكلي الذي قد تتسبب به الفئران في واجهة الجرف سيكون مصدر قلق كبير.

إلى ذلك، أفاد عمدة البلدة بأن المجلس يتخذ إجراءات من خلال المساعدة في إنشاء العشرات من صناديق الطعم لإزالة القوارض.

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