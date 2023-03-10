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وفقًا لباحثين بجامعة ميسوري الأمريكية

فئران كورونا تهدد الملايين في نيويورك

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
فئران كورونا تهدد الملايين في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن باحثون في جامعة ميسوري الأمريكية، أن ملايين الفئران التي تعيش في مدينة نيويورك، معرضة للإصابة بـ”كوفيد-19″، وذلك في إطار بحث يسعى إلى معرفة ما إذا كان الفيروس “يتطور”، وتتبع إمكانية انتقاله إلى البشر من تلك القوارض.

أنواع متعددة من كورونا

وأثبتت القوارض أنها عرضة لأنواع متعددة من فيروس كورونا، سواء الأصلي أو متحوراته مثل “أوميكرون”، بما في ذلك مستويات عالية من العدوى في مجاري الهواء العلوية والسفلية.

وخلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2021، إلى أن الفيروس التاجي “من المحتمل” أن ينتقل من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان غير معروف.

ودرس باحثون في جامعة ميسوري، ما إذا كانت فئران نيويورك يمكن أن تصاب بالعدوى، بالنظر إلى العدد الهائل في المدينة، الذي يصل إلى نحو 8 ملايين فأر، إلى جانب الأعداد الكبيرة الأخرى التي تتوزع على نطاق واسع في مناطق حضرية أخرى في أنحاء الولايات المتحدة.

الفئران البرية

وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة “mBio” التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أنه “من الضروري تحديد ما إذا كان يمكن إصابة الحيوانات البرية على نطاق واسع، لتتبع كيفية تطور الفيروس”.

وأضاف مؤلف الدراسة، الدكتور هنري وان: “على حد علمنا، هذه واحدة من أولى الدراسات التي تُظهر أن متغيرات SARS-CoV-2، (الفيروس الذي يسبب كوفيد-19) يمكن أن تسبب عدوى في مجموعات الفئران البرية في منطقة حضرية كبيرة بالولايات المتحدة”.

عينات من الفئران

وأجرى الباحثون عمليتين لاصطياد الفئران في وحول المواقع المحيطة بأنظمة الصرف الصحي في نيويورك، ومعظمها في منطقة بروكلين.

وجمع علماء الأحياء عينات من 79 فأرًا تم التقاطها بين سبتمبر ونوفمبر 2021 وعالجوها، ووجدوا أن 13 منهم (16.5 بالمائة) مصابون بكوفيد-19. ويقدر الباحثون أن ذلك يعني أكثر من 1.3 مليون فأر مصاب في نيويورك.

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