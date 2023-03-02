فاغنر تنشر صورًا لقواتها من داخل مدينة باخموت

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أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها دخلت قلب مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وذلك بعدما عززت القوات الروسية قواتها بشمال وجنوب مدينة باخموت في الشرق الأوكراني لقطع الطرق المتبقية التي تربط المدينة بالاتجاه الغربي وهي الطرق تستخدمها القوات الأوكرانية.
مجموعة فاغنر الروسية تنشر صورا لقواتها وتقول إنها داخل #باخموت #العربية pic.twitter.com/djXZcHyUNZ
— العربية (@AlArabiya) March 2, 2023
ونشرت قوات فاغنر على أحد حساباتها بـ إنستجرام، اليوم الخميس صوراً لجنودها في وسط باخموت.
بدوره، أكد رئيس المجموعة التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية، يفغيني بريغوزين، في تسجيل صوتي، أن رجاله أصبحوا وسط باخموت.
في المقابل، أفادت “العربية” بأنه حتى الآن لا يوجد غعلان رسمي عن السيطرة على باخموت، لافتة إلا أن المعارك ضارية ومستعرة في المدينة حيث تقدمت قوات فاغنر من نواحي مختلفه نحو مركز باخموت دون الناحية الغربية.
وأوضحت أن مقاتلي فاغنر تقدموا من الشمال انطلاقا من بلدة ياغدنايا نحو بلدة خرومافا في الغر، حول المدينة لإكمال التطويق.
كما أشارت إلى أن قتال شوارع محتدم يجري بين الطرفين، فيما تقدم القوات الأوكرانية دفاعاً قوياً.
وسبق أن أعلنت سابقاً فاغنر دخول المدينة الاستراتيجية، إلا أن الجيش الروسي عاد ونفى ذلك.
يذكر أن معارك ضارية تدور منذ أسابيع بل أشهر للسيطرة على تلك المدينة التي تعتبرها موسكو مهمة، إذ أن السيطرة عليها ستفتح الطريق أمامها للسيطرة بالكامل على بقية دونباس، المنطقة الصناعية الاستراتيجية، وأحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي على أراضي الجارة الغربية، فيما تقلل كييف من أهمية تلك المدينة، معتبرة على أن قيمتها الاستراتيجية محدودة.