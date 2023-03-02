Icon

ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت Icon معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا Icon 3 أعراض مقلقة تُنذر بمشاكل في السمع Icon فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن Icon انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا Icon المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة Icon بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي Icon إحصائية تُحفز الفتح والطائي Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا Icon كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
لا توجد تأكيدات رسمية بسيطرتها على المدينة

فاغنر تنشر صورًا لقواتها من داخل مدينة باخموت

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
فاغنر تنشر صورًا لقواتها من داخل مدينة باخموت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها دخلت قلب مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وذلك بعدما عززت القوات الروسية قواتها بشمال وجنوب مدينة باخموت في الشرق الأوكراني لقطع الطرق المتبقية التي تربط المدينة بالاتجاه الغربي وهي الطرق تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونشرت قوات فاغنر على أحد حساباتها بـ إنستجرام، اليوم الخميس صوراً لجنودها في وسط باخموت.

بدوره، أكد رئيس المجموعة التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية، يفغيني بريغوزين، في تسجيل صوتي، أن رجاله أصبحوا وسط باخموت.

لا تأكيدات رسمية

في المقابل، أفادت “العربية” بأنه حتى الآن لا يوجد غعلان رسمي عن السيطرة على باخموت، لافتة إلا أن المعارك ضارية ومستعرة في المدينة حيث تقدمت قوات فاغنر من نواحي مختلفه نحو مركز باخموت دون الناحية الغربية.

وأوضحت أن مقاتلي فاغنر تقدموا من الشمال انطلاقا من بلدة ياغدنايا نحو بلدة خرومافا في الغر، حول المدينة لإكمال التطويق.

كما أشارت إلى أن قتال شوارع محتدم يجري بين الطرفين، فيما تقدم القوات الأوكرانية دفاعاً قوياً.

وسبق أن أعلنت سابقاً فاغنر دخول المدينة الاستراتيجية، إلا أن الجيش الروسي عاد ونفى ذلك.

معارك ضارية

يذكر أن معارك ضارية تدور منذ أسابيع بل أشهر للسيطرة على تلك المدينة التي تعتبرها موسكو مهمة، إذ أن السيطرة عليها ستفتح الطريق أمامها للسيطرة بالكامل على بقية دونباس، المنطقة الصناعية الاستراتيجية، وأحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي على أراضي الجارة الغربية، فيما تقلل كييف من أهمية تلك المدينة، معتبرة على أن قيمتها الاستراتيجية محدودة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم