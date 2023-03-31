فان نيستلروي يكشف حقيقة خلافه مع رونالدو

أكد نجم مانشستر يونايتد السابق، رود فان نيستلروي أن خلافه في التدريبات مع نجم النصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجدهما مع الفريق الإنجليزي تم تضخيمه.

تفاصيل الأزمة مع رونالدو

وانضم كريستيانو رونالدو وهو يبلغ 18 عامًا، إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2003، في فترة تواجد النجم الهولندي، وأكدت تقارير أنهما لم يتفقا في البداية، وتطورات الأمور في المواجهة بينهما خلال التدريبات.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الهولندي أصبح محبطًا من الحركات الفنية لرونالدو، وأخبره أنه يجب أن ينضم إلى “السيرك”، وقيل إن النجم البرتغالي كان مستاء للغاية، ولكن فان نيستلروي أكد أن الأمر تم حله سريعًا.

فان نيستلروي يعلق على الواقعة

وقال فان نيستلروي، خلال تصريحاته لبرنامج “ذا أوفر لاب” عبر يوتيوب: “الناس يتحدثون كثيرًا عن واقعة رونالدو.. شعرت بالإحباط في ذلك الوقت لأنني كنت معتادًا على اللعب مع ديفيد بيكهام”.

وأضاف: “لقد كان هناك انسجام مع بيكهام، كنا نعرف بالضبط ما الذي سيفعله.. ثم جاء كريستيانو وكان الأمر مختلفًا، كان يركض في كل مكان ويراوغ، ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله”.

وسأله جاري نيفيل “هل شعرت بالإحباط من كريستيانو؟”، ليرد فان نيستلروي، قائلًا: “لقد خرجت عن السيطرة قليلاً في ذلك الموقف، أعتقد أن علاقتي مع كريستيانو جيدة الآن بشكل عام.. لقد تم تضخيم الأمر”.

وواصل النجم الهولندي تصريحاته قائلًا: “كان خلافًا في التدريب.. هذه هي القصة، ولكن في النهاية توصلنا لحل معًا ومضينا إلى الأمام والعلاقة مثالية”.

وجاء في ختام تصريحات فان نيستلروي: “كانت لحظة انتقالية في الفريق بقدوم الشباب.. جاء روني، وجاء رونالدو، شباب واعدون. كنا بحاجة إلى بعض الوقت للتكيف، كنت لأتحدث مع نفسي لو كنت مدربًا وأقول.. هذه لحظة انتقالية، يجب أن تتحلى بالصبر مع هؤلاء الشباب.. لم يكن لدينا صبر في ذلك الوقت”.