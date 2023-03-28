فايز المالكي يحقق أمنية الطفل خالد بلقاء شعيفان محمد

حقق برنامج “أمنية” الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفل من متلازمة داون يدعى خالد، وذلك بلقائه مع فنانه المفضل شعيفان محمد.

نزهة بالبر

وزار المالكي خالد وأخذ يحكي معه ويجعله يمثل دور “والد عصبي”، ودخل معه في تحدٍ كبير في البلايستيشن، حيث هزمه الطفل، ومن ثم دخلا في تحدِ آخر في التلوين وعمل لوحة بالألوان.

ولم يتوقف المالكي عند هذا الحد، بل أسعد الطفل بمفاجأة كبيرة وهي لقاء فنانه المفضل شعيفان محمد، في إحدى النزهات بالبر، فعندما رأه ارتمى في حضنه من فرحة المفاجأة.

وقال الفنان شفيعان محمد “شعور جميل لما تحقق أمنية طفل يحب شخصًا ويريد رؤيته”، ليدخل مع الطفل مغامرة التطعيس في البر.

برنامج إنساني للأطفال

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.