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قامت بالصعود على سور المنزل لوضعه

فتاة لوالدتها أثناء رفع العلم: كل عام وأنتي أحلى سعودية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
فتاة لوالدتها أثناء رفع العلم: كل عام وأنتي أحلى سعودية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت فتاة مقطع فيديو لوالدتها وهي تضع العلم السعودي أعلى منزلهم احتفالاً بيوم العلم، ليلقى إعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل.

وقالت الفتاة خلال مقطع الفيديو: “ماما مضحية بنفسها، عشان بس الوطن ولعيون الوطن”، في إشارة إلى أن والدتها لم تخشَ الوقوف أعلى سطح المنزل لتضع العلم.

وطالبت الفتاة والدتها بالرد لتقول “عاش الوطن”، لتتحمس الفتاة بردها: ” كل عام وأنتي أحلى سعودية ترفع العلم “.

يوم العلم

واحتفلت المملكة أمس السبت، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني، الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 11 مارس من كل عام، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

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