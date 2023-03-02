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في دورته الخامسة

فتح باب الترشح لـ رئاسة اتحاد القدم السعودي الأحد المقبل

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
فتح باب الترشح لـ رئاسة اتحاد القدم السعودي الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة، قبل قليل، عن البرنامج الزمني للانتخابات والذي ينطلق يوم 5 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من مايو المقبل.

تفاصيل انتخابات اتحاد القدم

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 5- 11 مارس الجاري، على أن يتم فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 12- 16 من الشهر ذاته.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20- 26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 إبريل المقبل.

أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم

ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 إبريل المقبل، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم الأول من مايو 2023.

يذكر أن الفقرة 1 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات سمّت أعضاء لجنة الانتخابات وهم أحمد القنيعان “رئيس لجنة الاستئناف” والدكتور يزيد الرشيد “نائب رئيس لجنة الاستئناف”، وبندر الحميداني “رئيس لجنة الانضباط والأخلاق”، والدكتور عبدالعزيز الفضلي “نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق”، حيث اختار الأعضاء القنيعان رئيسًا للجنة وفق الفقرة ج/4 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات.

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