فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لخدمة حجاج بيت الله

أعلن مكتب الوكلاء الموحد بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي (رجال / نساء) لخدمة حجاج بيت الله الحرام، للعمل في (جدة المدينة المنورة)، واشترط المكتب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.