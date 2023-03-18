فتح جميع أبواب المسجد النبوي خلال رمضان

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أعلن وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي سعود الصاعدي، أنه سيتم فتح جميع أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100 لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك.
فيديو | وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي سعود الصاعدي:
سيتم فتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100 لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/QFtDKclb5l
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 18, 2023
وقال الصاعدي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه نظرًا للاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، تم وضع خطط عديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها فتح جميع أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100، وكذلك السلالم الكهربائية الموجهة لسطح المسجد، وأبواب السور البالغ عددها 70 بابًا لتسهيل حركة المصلين.
وأضاف أنه تم تحديد أبواب معينة لدخول الأطعمة وموائد الإفطار بالتنسيق مع إدارة خدمات الصائمين، لعدم إعاقة المصلين أثناء الدخول والخروج.
يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اعتمدت ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.