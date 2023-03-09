فحص محطة كهرباء كدي لتغذية المسجد الحرام خلال شهر رمضان

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه، من خلال محطة كهرباء كدي الاحتياطية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1444هـ، وفق التنسيق المسبق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام (شرطة العاصمة المقدسة) والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.

رفع الكفاءة التشغيلية

حيث أوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، المهندس عامر اللقماني، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والاصول المرتبطة بكافة المساحات والمواقع بالمسجد الحرام، فقد تمت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأردف اللقماني، أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء. وتعتبر محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثماني مولدات، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

واختتم اللقماني حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومتابعة إدارة الاعمال الكهربائية بوكالة الشؤون الفنية والتشغيل والصيانة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة ووقوف على تلك الاستعدادات من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.