فراس البريكان الأكثر تسجيلًا للأهداف بالرأس

يُقدم النجم فراس البريكان مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

4 أهداف من أصل 10 سجلها فراس البريكان برأسه ⚽️

كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من الكرات الرأسية في #دوري_روشن_السعودي 🔝#الهلال_الفتح pic.twitter.com/hzQPgZv0dJ — دوري روشن السعودي (@SPL) March 6, 2023

فراس البريكان يتصدر قائمة مميزة

ونجح فراس البريكان في تسجيل 4 أهداف بالرأس من أصل 10 أحرزهم في دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف من الكرات الرأسية بعد مرور 19 جولة.

ويحتل فراس البريكان صاحب الـ22 عامًا، المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وقام بـ25 تسديدة، ووصلت نسبة ترجمته الفرص لأهداف إلى 40%، ليكون الأعلى في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الهلال ضد الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.