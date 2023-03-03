فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن

ظهر النجم فراس البريكان بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات الموسم الرياضي من دوري روشن السعودي.

فراس البريكان يخطف الأنظار

وشارك فراس البريكان صاحب الـ22 عامًا، بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الطائي بالأمس، وكان الأبرز في صفوف فريقه، ونجح في تسجيل هدفين.

ورفع فراس البريكان عدد أهدافه في دوري روشن السعودي هذا الموسم إلى 10 أهداف من 18 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة، ويصبح اللاعب السعودي الوحيد في القائمة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن البريكان قام بـ25 تسديدة، ووصلت نسبة ترجمته الفرص لأهداف إلى 40%، ليكون الأعلى في دوري روشن السعودي حتى الآن.

خسارة الفتح ضد الطائي

ولعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.