Icon

هتافات في إيران : الموت لخامئني  Icon فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن Icon وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات Icon مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي Icon أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة Icon زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير Icon الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً Icon الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية Icon واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن Icon وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الموسم الحالي

فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم فراس البريكان بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات الموسم الرياضي من دوري روشن السعودي.

فراس البريكان يخطف الأنظار

وشارك فراس البريكان صاحب الـ22 عامًا، بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الطائي بالأمس، وكان الأبرز في صفوف فريقه، ونجح في تسجيل هدفين.

فراس البريكان
البريكان – المصدر spl

ورفع فراس البريكان عدد أهدافه في دوري روشن السعودي هذا الموسم إلى 10 أهداف من 18 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة، ويصبح اللاعب السعودي الوحيد في القائمة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن البريكان قام بـ25 تسديدة، ووصلت نسبة ترجمته الفرص لأهداف إلى 40%، ليكون الأعلى في دوري روشن السعودي حتى الآن.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

خسارة الفتح ضد الطائي

ولعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه
مشاهير

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12...

مشاهير
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز...

السعودية اليوم
ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400
العالم

ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على...

العالم
وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

وظائف
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
السعودية اليوم

نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

السعودية اليوم
قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين
العالم

قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين

العالم