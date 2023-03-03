هتافات في إيران : الموت لخامئني فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن
ظهر النجم فراس البريكان بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات الموسم الرياضي من دوري روشن السعودي.
وشارك فراس البريكان صاحب الـ22 عامًا، بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الطائي بالأمس، وكان الأبرز في صفوف فريقه، ونجح في تسجيل هدفين.
ورفع فراس البريكان عدد أهدافه في دوري روشن السعودي هذا الموسم إلى 10 أهداف من 18 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة، ويصبح اللاعب السعودي الوحيد في القائمة.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن البريكان قام بـ25 تسديدة، ووصلت نسبة ترجمته الفرص لأهداف إلى 40%، ليكون الأعلى في دوري روشن السعودي حتى الآن.
ولعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.
ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.