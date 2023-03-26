فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

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واصلت خدمة “فرجت”، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، حملتها للعام الخامس لمساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي “أبشر” و”إحسان”.
وبحسب ما ذكرت المديرية العامة للسجون عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، تمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرع المالي لمحكومي القضايا المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم، ومعرفة المبالغ المستحقة عليهم والحالة الاجتماعية، حيث تتيح للمتبرعين استعراض بياناتهم والسداد باستخدام خاصية الدفع في منصتي أبشر وإحسان أو من خلال خدمة سداد التابعة للبنوك, وتتميز الخدمة بالثقة والمصداقية والأمان.
وأكدت المديرية العامة للسجون أن خدمة “فرجت” لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية، وهي مستمرة طوال العام، ويمكن التحقق من مصداقية فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” وبوابة ناجز ومنصة إحسان، ومدى استفادة المحكوم في القضية المالية منها.