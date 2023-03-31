فرص وصول فيروس ماربورج القاتل للبحرين

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كشفت وزارة الصحة البحرينية عن متابعتها الحثيثة للمستجدات العالمية بشأن الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس ماربورج.
وأفادت في بيان صادر عنها؛ بأن فرص وصول الفيروس للبحرين ضعيفة؛ لعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع الدول التي تم رصد الحالات بها.
وأمس، أصدرت وزارة الصحة العمانية، بيانًا أمس بشأن تفشي فيروس قاتل يعرف باسم فيروس ماريورج؛ في جمهوريتي تنزانيا وغينيا الإستوائية.
وجاء في البيان، أن الوزارة تراقب عن كثب مراقبتها للمرض في هاتين البلدين كونه شديد العدوى.
وأردفت؛ أن نسبة الوفيات تصل فيه من 60 إلى 80 في المائة داعية إلى ضرورة عدم السفر لهاتين الدولتين.