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حدث ترفيهي ضخم يشهده الشرق الأوسط

فرقة سوبر جونيور العالمية بالرياض..ما السر؟

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
فرقة سوبر جونيور العالمية بالرياض..ما السر؟
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكدت تقارير عالمية أن فرقة سوبر جونيور وصلت الرياض، لتدشين عرض ترفيهي ضخم، بالتزامن مع تداول صور وفيديوهات للحظات وصول الفرقة إلى البلاد.

برنامج ترفيهي ضخم

وقالت وكالة SM Entertainment التابعة للفرقة، اليوم الأربعاء، إن فرقة Super Junior ستطلق عرضًا ترفيهيًا للسفر في المملكة بتمويل من وزارة السياحة، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لوصول الفرقة للرياض وزيارتهم لبعض الأماكن مثل بوليفارد سيتي.

وأفادت صحيفة “جونج أنج إيلبو” الوطنية الكورية الجنوبية اليومية، بأنه سيضم العرض الترفيهي، الذي يحمل عنوان فارس المصباح، ستة أعضاء من سوبر جونيور وهم: ليتوك ، شيندونغ ، إيونهيوك ، دونغهاي ، ريووك وكيوهيون، وسيسافرون في جميع أنحاء المملكة بحثًا عن مصباح الجني الذي سيلبي رغباتهم، وفقًا لفكرة العرض، ولم يتم تحديد تفاصيل العرض الترفيهي، مثل تاريخ الإصدار أو المكان الذي سيتم بثه فيه.

الأكثر شهرة بالشرق الأوسط

وتصدر اسم الفرقة مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق Super Junior in Riyadh، وهذا بعدما وصل أعضاء الفرقة إلى المملكة وكان هناك بعض المعجبين الذين ينتظرونهم في المطار، ورحب المعجبون بهم عبر تويتر.

وتعد سوبر جونيور هي واحدة من أشهر فرق فتيان كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2019، استضافت المملكة أول حفل فني لفرقة آسيوية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أقيم حفلًا في جدة وبيعت جميع تذاكره في غضون ثلاث ساعات.

شعبية سوبر جونيور

وأصبحت سوبر جونيور من أولى الفرق التي أدت عروضًا في المملكة، وهي من الفرق الكورية الأولى التي ساعدت في انتشار موجة الكيبوب، وكان ظهورهم الأول عام 2005 بأغنية “Twins Knock Out” وتضم الفرقة تسعة أعضاء هم، ليتوك، هيتشول، يوسونج، شين دونج، إينهيوك، دونجهي، شيون، ريووك، وكيوهيون، وكان أخر أغنية طرحتها الفرقة هي “Mango” خلال العام الماضي.

ومن أشهر أغاني الفرقة والتي حازت على انتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، هى أغنية “Sorry Sorry”، والتي قام العديد من النجوم بغنائها ورقص رقصتها الشهيرة، ويحمل معجبين الفرقة اسم E.L.F، والتي أطلقته الفرقة عليهم ويعني “Everlasting Friends”، أي أصدقاء إلى الأبد.

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