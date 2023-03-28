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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تقديم فرق التطوع الصحي العلاج والإسعافات وقياس ضغط الدم داخل صحن المطاف.
شاهد.. فرق التطوع الصحي تقدم العلاج والإسعافات داخل صحن المطاف#العربية_في_رمضان @sultan_mr_ pic.twitter.com/Bq3D8Zm2fo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
ويؤدي المصلون والمعتمرون في المسجد الحرام مناسكهم وصلواتهم آمنين مطمئنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.