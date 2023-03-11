Icon

أمطار غزيرة على القصيم والجوف Icon تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة Icon الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استندت على أن الفرنسية هي اللغة الوحيدة المسموح بها في ممارسة الوظائف

فرنسا تجرد مواطني جزيرة من حق التحدث بلغتهم

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
فرنسا تجرد مواطني جزيرة من حق التحدث بلغتهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت محكمة فرنسية موجة غضب بعد قرارها بحظر جزئي لاستخدام لغة تاريخية، اعتز بها أهالي جزيرة تابعة للبلاد لمئات الأعوام، حيث حظرت فرنسا استخدام اللغة الكورسيكية في البرلمان المحلي للجزيرة، وفقًا لصحيفة غارديان البريطانية.

واستشهدت محكمة مدينة باستيا في قرارها، الخميس، بالدستور الفرنسي الذي ينص على أن الفرنسية هي اللغة الوحيدة المسموح بها في ممارسة الوظائف العامة.

ما هي جزيرة كورسيكا؟

تقع جزيرة كورسيكا بين إيطاليا وفرنسا، وسط البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر اللغة الكورسيكية، القريبة من اللغة الإيطالية ويتحدث بها حوالي 150 ألف ناطق أصلي، معرضة لخطر الانقراض، حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

فرنسا تجريد مواطني جزيرة من حق التحدث بلغتهم

وأقر الحكم بأن عادة البرلمان الكورسيكي السماح بإجراء المناقشات باللغة الكورسيكية كانت غير دستورية وبالتالي محظورة، وحتى بعيدًا عن مسألة اللغة، قالت المحكمة إن بعض القوانين المحلية المتعلقة حصرًا بالشعب الكورسيكي، مثلت أيضا انتهاكًا للدستور.

ويأتي الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها حاكم كورسيكا، في الوقت الذي تتحدث به حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع سياسيين محليين حول منح الجزيرة قدرًا أكبر من الحكم الذاتي.

انتقادات للقرار

وانتقد سياسيون بارزون مؤيدون للحكم الذاتي على الفور الحكم، واعتبر رئيس المجلس التنفيذي للجزيرة جيل سيميوني، ورئيس الجمعية الكورسيكية ماري أنطوانيت موبرتويس، أن هذا القرار يرقى إلى تجريد مواطني الجزيرة من حق التحدث بلغتهم.

وقالا في بيان مشترك معلنين استئناف الحكم: قبول هذا الوضع غير وارد بالنسبة لنا، حيث إن اللغة الكورسيكية تحتاج إلى وضع رسمي، إلى جانب الفرنسية، لكي تبقى وتتطور.

وغرد حزب كور إن فرونت المؤيد للاستقلال باللغة الكورسيكية، بأنه يعتبر الحكم مخزيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم