فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الفرنسية رفضت استقبال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، حيث سيزور فرنسا الأسبوع المقبل.

عدم إيفاد أي مسؤول

وقررت الحكومة، عدم إيفاد أي مسؤول حكومي رسمي للقاء وزير المالية سموتريتش، الذي سيزور فرنسا الأسبوع المقبل حيث ستقتصر زيارته على لقاءات مع أعضاء الجالية اليهودية هناك، وفقًا للقناة الـ 12 العبرية.

وأردفت القناة أن موقف الحكومة الفرنسية يأتي على خلفية تصريحات سموتريتش المثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوّارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود.

قدم اعتذارًا

من المعروف أن زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف سموتريتش قدم اعتذارًا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر “البوندس”، حيث قاطعته الإدارة الأمريكية ولم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أمريكيين رسميين.