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تخللها الكثير من أحداث العنف والشغب

فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن حصيلة الإصابات والتوقيفات والأضرار الناجمة عن الخميس الأسود الذي نظمت خلاله تظاهرات احتجاجية على قانون التقاعد، تخللتها أعمال عنف.

قمع وعنف من الشرطة الفرنسية تجاه المتظاهرين

وقال دارمانان إنه تم إشعال 903 حرائق في الأماكن العمومية وأكوام القمامة، وتم توقيف 457 شخصًا، فيما أصيب 441 رجل أمن، موجهًا الشكر إلى القوى الأمنية على جهودها وتحركاتها.

فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود

ويأتي هذا وسط انتشار واسع لمقاطع فيديو تظهر لقطات لقمع وعنف الشرطة ينشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وينسبونها للشرطة الفرنسية، وبعد الاضطرابات الناجمة عن إضراب العمال، استؤنفت إمدادات الوقود إلى حوض باريس عن طريق مصفاة جونفريفيل لورشر الكبيرة في نورماندي اليوم الجمعة بعد تدخل القوات الأمنية.

استقدام إجباري

ويذكر أن الحكومة دعت للاستقدام الاجباري لعمال القطاعات الحساسة كالنظافة والطاقة عبر قوات إنفاذ القانون، بينما أعلنت شركة توتال إنرجي إضراب حوالي 31% من العاملين في مصافي النفط والمستودعات الفرنسية.

بدوره طالب مطار أورلي في العاصمة باريس بإلغاء 33% من رحلاته يوم الأحد و20% يوم الاثنين.

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