فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن حصيلة الإصابات والتوقيفات والأضرار الناجمة عن الخميس الأسود الذي نظمت خلاله تظاهرات احتجاجية على قانون التقاعد، تخللتها أعمال عنف.

Cars are burning in Paris after the protest about new pension reforms. #Paris #parisprotest pic.twitter.com/tSJTR4x5yl

وقال دارمانان إنه تم إشعال 903 حرائق في الأماكن العمومية وأكوام القمامة، وتم توقيف 457 شخصًا، فيما أصيب 441 رجل أمن، موجهًا الشكر إلى القوى الأمنية على جهودها وتحركاتها.

ويأتي هذا وسط انتشار واسع لمقاطع فيديو تظهر لقطات لقمع وعنف الشرطة ينشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وينسبونها للشرطة الفرنسية، وبعد الاضطرابات الناجمة عن إضراب العمال، استؤنفت إمدادات الوقود إلى حوض باريس عن طريق مصفاة جونفريفيل لورشر الكبيرة في نورماندي اليوم الجمعة بعد تدخل القوات الأمنية.

🇫🇷🧵 France on fire: 1 million people participate in anti-government protests

In Bordeaux, the town hall is on fire.

The protesters have been joined by firefighters who are ready to fight the police.

In the streets of Paris and other cities, crowds of protesters, burning… pic.twitter.com/TuXLDx9zw0

