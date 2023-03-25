فرنسا تُمطر شباك هولندا برباعية

حقق منتخب فرنسا وصيف العالم، فوزًا كبيرًا على المنتخب الهولندي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

فرنسا تفوز برباعية

وكان الشوط الأول، شهد تفوق الديوك بثلاثية دون رد، حيث سجل اللاعب أنطوان جريزمان الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من اللاعب كيليان مبابي.

ثم سجل المدافع دايوت أوباميكانو الهدف الثاني لوصيف العالم في الدقيقة الثامنة، ثم عزز مبابي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ21.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الديوك في إضافة الهدف الرابع عبر مبابي الذي سجل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ88.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة أيرلندا في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024 بعد غدٍ الاثنين، بينما يلعب منتخب هولندا أمام جبل طارق.