فريق أوروبي ينافس الاتحاد لضم إدين هازارد

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دخل فريق تركي، المنافسة مع نادي الاتحاد وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة Fotomac التركية أن فنربخشة التركي سيتنافس مع الاتحاد لضم النجم البلجيكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وفيوقت سابق، ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا كونه يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ الانضمام للنادي الإسباني في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
ويرغب الاتحاد كذلك في ضم الإيفواري ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، حيث في حال لم يتعاقد الاتحاد مع زاها سيتجه لضم النجم البلجيكي.
وكان هازارد أعلن اعتزاله دوليًّا في السابع من ديسمبر الماضي، وذلك بعد خروج منتخب بلجيكا من كأس العالم 2022 في قطر.
وقال النجم البلجيكي عبر حسابه في “الفيسبوك”: “الصفحة تغلق اليوم، شكرًا لكم على حبكم، شكرًا على دعمكم اللامتناهي، شكرًا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008.. قررت إنهاء مسيرتي الدولية، سأفتقدكم يا رفاق”.