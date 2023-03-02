فريق إنجاد يعلن العثور على مفقودين في تبوك

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن العثور على مفقودين بمنطقة تبوك، وهما بصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من البحث عنهما.
وأوضح فريق إنجاد، في بيان عبر “تويتر”، أن عضو الفريق مشاري بن حسين الغامدي تمكن من العثور على مفقودي تبوك، مقدماً شكره لكل الأعضاء المشاركين في عملية البحث.
وكان فريق إنجاد، تلقي في وقت سابق، بلاغاً عن مفقودين بالقرب من بلدة “بجدة” التابعة لمنطقة تبوك، يستقلان مركبة من نوع ربع، بيضاء اللون.
وعلى الفور، انطلق عدد من أعضاء فريق إنجاد، للبحث عن المفقودين في المنطقة التي ورد بخصوصها البلاغ لتتكلل عملية البحث بالنجاح.