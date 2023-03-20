فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينتظر مستندات الأندية

عقد فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، اليوم الاثنين، اجتماعه التأسيسي الأول في مدينة الرياض.

بدء توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وترأس اجتماع فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الأمين العام للاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم، بحضور ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة دوري المحترفين والمؤرخين المرشحين من فيفا.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على المهام العامة لممثلي الأندية وفريق العمل، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المناسب لفريق العمل، وعددهم 11 عضوًا يتم ترشيحهم عن طريق الأندية في مدة أقصاها 15 أبريل 2023.

واتفق الممثلون على منح الأندية فرصة لإرسال كافة الوثائق والمستندات التي تدعم مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وبما يحقق الفائدة الكاملة.

المؤرخون المرشحون من فيفا

كما تمت المصادقة على الاستفادة من خدمات الخبراء الدوليين الذين تم ترشحيهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم؛ الألماني مايكل شالموملز مسؤول قسم الإرث في متحف فيفا، والذي أشرف على العديد من المعارض المرتبطة بتاريخ الكرة العالمية.

وضمت القائمة، البريطاني قي أوليفر المؤرخ المتخصص في كرة القدم العالمية ومستشار الاتحاد الدولي لشؤون التاريخ الرياضي، الفرنسي بييغ لافغانتي البروفيسور في برنامج الفيفا للماجستير وعضو مؤسس لبرنامج فيفا للماجستير، وعضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES.

ويتواجد في قائمة المؤرخين المرشحين من فيفا للمشاركة في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الأمريكي كيفين تاليك، روفيسور في برنامج الفيفا للماجستير، عضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، والمغربي كريم غزاوي الباحث والمؤرخ الرياضي.