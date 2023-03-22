فريق طبي باكستاني يجري جراحة أثناء الزلزال

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لفريق طبي باكستاني يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد بقوة 6.8 على مقياس ريختر.

ثبات انفعالي كبير

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر الفريق الطبي أثناء الزلزال وهو يقوم بالعمل، ثم انقطعت الكهرباء ولكن الفريق أظهر ثباتًا انفعاليًّا كبيرًا، حتى عادت الطاقة مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية.

وأثنى معلقون على الثبات الانفعالي الذي ظهر على الفريق الطبي الذي واصل العمل في ظروف شديدة الصعوبة.

زلزال بقوة 6.8 درجة

من المعروف أن زلزال بقوة 6.8 درجة أجزاء من باكستان لمدة 30 ثانية على الأقل مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين، كما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وشعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام أباد وروالبندي وكويتا وبيشاور وكوهات ولاكي مروات ومناطق أخرى من البلاد.