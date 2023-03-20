فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

فشل التصويت الأول في الجمعية الوطنية الفرنسية في حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما ذكر موقع “سكاى نيوز” الإخبارى.

مظاهرات احتجاجية

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد، أن الشرطة الفرنسية، ألقت القبض على 169 شخصًا، من بينهم 122 في العاصمة باريس، فى الأيام الماضية على خلفية أعمال عنف اندلعت خلال مظاهرات احتجاجية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

ويواصل معارضو إصلاح نظام التقاعد التعبير عن غضبهم بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور والتي تتيح تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات في العديد من المناطق في باريس، وبشكل عفوي ودون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة.

حظر التجمعات

ولاتزال التجمعات في ميدان “الكونكورد” وسط باريس محظورة اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي، بقرار من مديرية أمن العاصمة، بعد ليلتين من التجمعات غير القانونية التي دمر خلالها المتظاهرون مرافق الميدان واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبين بعض المتظاهرين الذين قاموا بإشعال النيران في حاويات القمامة.