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حفروا نفقًا صغيرًا بأدوات بدائية كفرشاة الأسنان

فطائر بان كيك وراء هروب سجينين من سجن أمريكي

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ صباحاً
فطائر بان كيك وراء هروب سجينين من سجن أمريكي
المواطن - فريق التحرير

تمكن سجينان في الولايات المتحدة من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بأحد جدرانه مستخدمين أدوات بدائية كفرشاة الأسنان.

هروب السجينين

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، هرب السجينان آرلي نيمو (43 عامًا)، وجون غارزا (37 عامًا)، من سجن في فرجينيا؛ بهدف تناول الفطائر في مطعمهما المفضل.

واكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، خلال عمليات عد السجناء الروتينية؛ ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 ساعات.

أدوات بدائية

ووفقًا للتقارير فإن النزيلين وجدا مكانًا ضعيفًا في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 أميال وصولًا إلى المطعم المنشود، حيث طلبا فطائر بان كيك، قبل اعتقالهما.

معلومات مرتبطة بالتحقيق

ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.

 

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