لقاء ولي العهد بالعلماء والمواطنين يُجسّد قوة التلاحم والتعاضد والوفاء معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض سبب انتقاد الجماهير لأداء صالح الشهري بعد لقاء فنزويلا الحالة الممطرة الـ 15 تبدأ اليوم بعدة مناطق لحظة سقوط مرمى على حارس أثناء تمرينات منتخب بلاده خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول أحقية سعود عبدالحميد لركلة جزاء ضد فنزويلا فطائر بان كيك وراء هروب سجينين من سجن أمريكي رياض شراحيلي يُغادر ملعب مباراة السعودية وفنزويلا في سيارة إسعاف ترامب يتوعد بالموت والدمار حال توجيه اتهامات جنائية له أوقات منع دخول الشاحنات في 3 مدن ومحافظتين خلال رمضان
تمكن سجينان في الولايات المتحدة من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بأحد جدرانه مستخدمين أدوات بدائية كفرشاة الأسنان.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، هرب السجينان آرلي نيمو (43 عامًا)، وجون غارزا (37 عامًا)، من سجن في فرجينيا؛ بهدف تناول الفطائر في مطعمهما المفضل.
واكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، خلال عمليات عد السجناء الروتينية؛ ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 ساعات.
ووفقًا للتقارير فإن النزيلين وجدا مكانًا ضعيفًا في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.
وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 أميال وصولًا إلى المطعم المنشود، حيث طلبا فطائر بان كيك، قبل اعتقالهما.
ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.