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دق باحثون ناقوس الخطر

فطريات قاتلة تنتشر في أمريكا على غرار The Lost Of Us

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
فطريات قاتلة تنتشر في أمريكا على غرار The Lost Of Us
المواطن - فريق التحرير

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أفادت دراسة حكومية أمريكية بأن فطرًا مقاومًا للعقاقير، يحتمل أن يكون مميتًا، ينتشر بسرعة عبر المرافق الصحية في أنحاء البلاد، وهذه هي نفس الفكرة التي قام عليها مسلسل The Lost Of Us الشهير.

دق ناقوس الخطر

وقال باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن الفطريات التي تسمى بـ كانديدا أوريس (Candida Auris)، والتي تنمو على هيئة مستعمرات الخميرة، يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وعدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في أمريكا، وكذلك عدد الذين يحملون كانديدا أوريس، ارتفع بمعدل ينذر بالخطر، منذ أن تم الإبلاغ عن الفطر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016.

تم التعرف على الفطر عام 2009 في آسيا، لكن العلماء قالوا إنه ظهر لأول مرة في جميع أنحاء العالم، قبل حوالي عقد من الزمان.


ماذا يقول العلماء؟

كبيرة المسؤولين الطبيين في فرع الأمراض الفطرية بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ميغان ليمان، قالت إن زيادة الإصابات، خاصة في السنوات الأخيرة، يثير القلق حقًا، متابعة: شهدنا زيادات ليس فقط في مناطق انتقال العدوى الجارية، لكن أيضا في مناطق جديدة.

وأضافت: نشعر بالقلق كذلك بشأن زيادة عدد عينات الفطريات المقاومة للعلاجات الشائعة لها، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

فطريات قاتلة تنتشر في أمريكا على غرار The Lost Of Us

من جانبه، قال عالم الأوبئة ومدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى ماونت سيناي بمدينة نيويورك، وليد جافيد: الفطر مقلق، لكن لا نريد أن يعتقد الأشخاص الذين شاهدوا  The Last Of Us أننا جميعا سنموت، هذه عدوى تحدث لدى الأفراد المصابين بأمراض شديدة، والذين عادة ما يعانون من مشكلات صحية أخرى.

والفطريات، التي يمكن أن توجد على الجلد وفي جميع أنحاء الجسم، لا تشكل تهديدًا على الأشخاص الأصحاء، لكن حوالي ثلث الأشخاص الذين يصابون بـكانديدا أوريس يموتون.

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