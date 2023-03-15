فلاديمير بوتين يلتقي بشار الأسد في الكرملين 

بدأ لقاء فلاديمير بوتين مع بشار الأسد، اليوم الأربعاء، في الكرملين، وقال الرئيس السوري إن بلاده تؤيد موقف روسيا في حرب أوكرانيا لأنها تواجه النازية القديمة والجديدة، مؤكدًا على أن موسكو ثابتة على مواقفها رغم أنها في حالة حرب.

ووجه الرئيس السوري الشكر لروسيا على مواقفها الثابتة من الحرب في سوريا.

نتائج مهمة

وفي المقابل، قال الرئيس روسي، فلاديمير بوتين: حققنا نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب في سوريا، متابعًا: سأناقش مع الأسد كل القضايا التي تهم روسيا وسوريا.

ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السوري بشار الأسد لعقد محادثات في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق، ومن شأن المساعدة على ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا أن تمنح الكرملين فرصة لتعزيز نفوذه الدبلوماسي.

العلاقات السورية التركية تأخذ حيزًا من اللقاء

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن العلاقات الثنائية السورية الروسية ستحتل الأولوية خلال المحادثات، مضيفًا سيتم بالتأكيد التطرق إلى العلاقات التركية السورية بطريقة أو بأخرى.

أدى اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 إلى تدهور العلاقات بين دمشق وأنقرة، وقطعت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، لكن محللين أشاروا إلى أن موسكو تسعى لردم الهوة بين البلدين.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الأسد لبحث إعادة إحياء العلاقات.

والتقى وزيرا دفاع البلدين في موسكو أواخر ديسمبر في إطار محادثات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب السورية، وأجرى الأسد آخر زيارة إلى موسكو في سبتمبر 2021 حيث التقى بوتين أيضا.