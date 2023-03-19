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أول الربيع في النصف الشمالي للأرض

فلكية جدة: الاعتدال الربيعي لعام 2023 الثلاثاء

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي لعام 2023 الثلاثاء
المواطن - واس

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن الاعتدال الربيعي يحدث يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 12:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.

الشمس عمودية

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة شمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

الاعتدال الربيعي

وأشار إلى أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس وهو أيضًا علامة للحظة تعبر فيها الشمس “ظاهريًا” خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء، موضحًا أنه وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

وأضاف: “السبب الثاني هو الانكسار الجوي حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

يذكر أن فصل الربيع سيستمر 92 يوماً و 17 ساعة و 33 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.

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