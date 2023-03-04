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التعامد الأول والوحيد خلال عام 2023م

فلكية جدة ترصد تعامد القمر على الكعبة المشرفة مساء اليوم

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
فلكية جدة ترصد تعامد القمر على الكعبة المشرفة مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تشهد سماء مكة المكرمة اليوم تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة وهو التعامد الأول والوحيد خلال عام 2023 م .

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة المكرمة ومتوسط خط زوالها عند الساعة 10:43 مساءً بتوقيت أم القرى؛ وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق الأفق وقرصه مضاء بنسبة (93%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405,368 كيلومتراً وفي ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي إلى جانب العديد من النجوم الساطعة.

حركة الأجرام السماوية

وبين أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

ولفت أبو زاهرة الانتباه إلى أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد فإن الاتجاه يشير إلى مكة المكرمة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية، وللحصول على نتائج دقيقه يستخدم المختصين بعض الأجهزة لإجراء القياسات الدقيقة.

 

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