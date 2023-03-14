فلكية جدة ترصد قمر شعبان في تربيعه الأخير

سيضيئ قمر التربيع الأخير لشهر شعبان بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير عند الساعة 05:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأربعاء، وسيبقى مشاهدًا في السماء إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

فرصة للتصوير الفلكي

ووصف المهندس أبو زاهرة، فترة التربيع الأخير حيث ظهور نصف القمر ونصفه الأخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تليسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، وذلك نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

مرحلة الهلال

يُشار إلى أنه وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.