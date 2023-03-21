فهد بن نافل قبل انتقال رونالدو لـ النصر: تفاوضنا معه ولكن !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، وهو يتحدث مسبقًا عن التفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى نادي النصر مطلع يناير الماضي.
وقال ابن نافل في مقطع الفيديو: “نعم بالفعل تفاوضنا مع رونالدو ولكن عقوبة المنع من التسجيل لفترتين التي وُقعت على الهلال منعتنا من إتمام الصفقة”.
وأضاف: “الهلال قادر على التفاوض مع أي لاعب في العالم”.
وأتى ذلك الفيديو مع انتشار أنباء تُفيد بأن نادي الهلال نجح في حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2023/ 2024، وذلك بعدما رفض اللاعب الأرجنتيني وفقًا للتقارير التجديد مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.