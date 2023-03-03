فوز تاريخي سعودي في رالى أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي

تُوّج البطل العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي بلقب النسخة الثانية والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي 2023، الذي شكل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC ليكون بذلك أول سائق سعودي يحقق الفوز بالرالي الإماراتي منذ تأسيسه عام 1991.

وجاء فوز الراجحي بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة تويوتا هايلوكس وبتحضير من فريق أوفر-درايف البلجيكي في أعلى فئة للسيارات الـ T1+ بعدما تصدر الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 16:28:06 ساعة بعد اجتيازه مسافة 2168 كلم متفوقاً عن أقرب منافسيه التشيكي مارتن بروكوب بفارق 16:40.37ساعة.

5 مراحل

وامتد الرالي المكون من خمس مراحل ومرحلة تأهيلية على تضاريس أبوظبي الصحراوية الصعبة عبر مسارات الرملية مفتوحة وعلى الكثبان الرملية الشاهقة في الربع الخالي.

وحصد يزيد المزيد من النقاط الثمينة لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معوضاً ما خسره في الجولة الأولى من البطولة العالمية هذا الموسم، رالي داكار 2023 وبعد هذا الفوز، يُحي الراجحي آمال المنافسة على لقب البطولة العالمية الـ W2RC بعد تحقيقه قفزة كبيرة في الترتيب العام بسبب أداءه الرفيع الذي رسمها على رمال الإمارات العربية المتحدة.

رالي أبوظبي

ويعتبر رالي أبو ظبي من الراليات المهمة والصعبة والأقدم في المنطقة حيث أنها كانت تستضيف أحد جولات بطولة العالم للراليات الكروس كانتري الطويلة سابقاً منذ وقت طويل حتى حين انضمامها الى البطولة الجديدة، بطولة العالم للراليات الطويلة “رالي-رايد” الـ W2RC التي تم تدشينها مطلع عام 2022 بتنظيم الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.

تتويج الراجحي

وعقب التتويج عبّر الراجحي عن فرحته بهذا الفوز قائلاً: ” أحمد الله على هذا الفوز بفضله تم تتويجي بلقب رالي أبوظبي وأصبحت بذلك أول سعودي يفوز برالي أبوظبي تحدي الصحراء وفي أعلى فئة للسيارات، فخور جداً بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف الى انجازاتي السابقة في رياضة السيارات”

“أهدي هذا الفوز الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، كما اشكر سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي سمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل على دعمهم المستمر واشكر فريقي وشريكي الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات والشعب السعودي العظيم خاصة جماهيري الذين يشجعونني من جميع انحاء العالم. أنا فخورٌ جداً بأن أكون السعودي الأول الذي يحقق لقب رالي أبوظبي على مر 32 عاماً “.

“بالطبع لم يكن هذا الرالي سهلاً فقد كانت المنافسة قوية في صحراء الربع الخالي وقد امتازت بالصعوبة والتحديات الهائلة ، ولكن بفضل الله سارت الأمور بشكل جيد ولم نواجه أي مشاكل، أدى تيمو مساعدي عملاً رائعاً في هذا الرالي وأنا ممتن له”

ومن جانبه أعرب ملاحه الألماني عن سعادته الغامرة والفوز بهذا الرالي مع العالمي يزيد الراجحي قائلاً: ” أنا سعيد للغاية بهذا الفوز مع يزيد، أعرف يزيد جيداً لأننا قطعنا آلاف الكيلومترات معاً في العديد من البلدان سابقاً.

“لقد انتهجنا إستراتيجية ذكية في هذا الرالي الطويل والصعب واستطعنا الفوز به”

“يزيد يستحق هذا الفوز فقد أصبح أول سعودي يتوج برالي أبو ظبي الصحراوي وأنا سعيد بهذا الإنجاز”