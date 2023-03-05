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ضمن منافسات الجولة الـ24

فوز ثمين لـ برشلونة ضد فالنسيا يواصل به صدارة الدوري الإسباني

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
فوز ثمين لـ برشلونة ضد فالنسيا يواصل به صدارة الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة برشلونة ضد فالنسيا مساء اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، بفوز برشلونة بهدف دون رد.

برشلونة ضد فالنسيا

وتمكن البرازيلي رافينيا من إحراز الهدف الوحيد لـ برشلونة في الدقيقة الـ15 من ضربة رأسية بعد تمريرة متقنة من اللاعب سيرخيو بوسكيتس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أهدر برشلونة فرصة إحراز الهدف الثاني بعد إهدار فيران توريس لركلة جزاء في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة، طرد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة الستين بالبطاقة الحمراء المباشرة.

برشلونة ضد فالنسيا

ترتيب الفريقين

وانتهت مباراة برشلونة ضد فالنسيا، بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، ليُصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 62 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز الـ19 ” قبل الأخير”.

وكانت مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، انطلقت أول أمس الجمعة بتعادل سلبي بين ريال سوسيداد وقاديش.

بينما في مباريات أمس، فاز خيتافي على جيرونا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فياريال على ألميريا بثنائية دون رد، بينما فاز إلتشي على ريال مايوركا بهدف دون رد، وفاز أتلتيكو مدريد على إشبيلية بسداسية مقابل هدف.

وفي مباريات اليوم، فاز بلد الوليد على إسبانيول بثنائية لهدف، وفاز برشلونة على فالنسيا بهدف دون رد، بينما تقام حاليًا مباراة رايو فاليكانو ضد أتلتيك بيلباو، وفي الـ11 من مساء اليوم بتوقيت المملكة ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.

برشلونة ضد فالنسيا

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