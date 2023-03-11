فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد

انتهت مباراة بورنموث ضد ليفربول ظهر اليوم السبت، بفوز بورنموث بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان اللاعب الدنماركي فيليب بيلينج أحرز الهدف الوحيد لنادي بورنموث في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

بورنموث ضد ليفربول

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم بورنموث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ بورنموث على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 24 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي اليوم بإقامة مباريات ” إيفرتون ضد برينتفورد، ليدز يونايتد ضد برايتون، توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، ليستر سيتي ضد تشيلسي، كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي”.

مباريات الغد

وغدًا الأحد تُقام 4 مباريات في الجولة الـ27 وهم ” فولهام ضد آرسنال، مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون”.

وجاءت مباراة بورنموث ضد ليفربول، قبل مواجهة الريدز المرتقبة ضد نادي ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، حيث فاز ريال مدريد في جولة الذهاب على ليفربول في إنجلترا بخماسية مقابل هدفين.