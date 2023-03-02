فوز ثمين لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بثنائية

انتهت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، بفوز فريق ليفربول مساء أمس الأربعاء بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك بالهدف الأول لـ ليفربول من ضربة رأسية في الدقيقة الـ73.

وبعدها بـ 4 دقائق سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب اليوناني تسميكاس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 39 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.