فوز ثمين لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بثنائية ابنة تتحدى والدها وتمنحه سرًّا هدية ثمينة أرامكو تستحوذ على شركة فالفولين بقيمة 2.65 مليار دولار مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي كأس إنجلترا القبض على مغربي متهم بتهريب الكوكايين داخل أحشائه السديس: يوم العلم نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد فتح باب الترشح لـ رئاسة اتحاد القدم السعودي الأحد المقبل إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، بفوز فريق ليفربول مساء أمس الأربعاء بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك بالهدف الأول لـ ليفربول من ضربة رأسية في الدقيقة الـ73.
وبعدها بـ 4 دقائق سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب اليوناني تسميكاس.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 39 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.