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ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
فوز ثمين لـ مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد عصر اليوم، بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وكان مانشستر سيتي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فيل فودين في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول بعد مجهود فردي مميز.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل مانشستر سيتي ضغطه وتفوقه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا بعد تمريرة متقنة من اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ66.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

مان سيتي ثانيًا

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 58 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق نقطتين عن نادي آرسنال المتصدر بينما تجمد رصيد نادي نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج.

وتُقام اليوم مباريات آرسنال ضد بورنموث، أستون فيلا ضد كريستال بالاس، تشيلسي ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي”.

وفي الغد، تنطلق مباراتان وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 بعد غد الاثنين بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

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