فوضى داخل النواب العراقي والأمن يتدخل

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون الانتخابات، فوضى كبيرة؛ بسبب الاعتراض على القانون، الأمر الذي دعا الأمن للتدخل.

عرقلة الجلسة

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن “المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018”.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حاول النواب المستقلون عرقلة الجلسة؛ بسبب اعتراضهم على فقرات في القانون.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أحال مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر ما حدث.