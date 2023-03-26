فولكروج يكرر رقم فاجنر مع منتخب ألمانيا

خطف المهاجم نيكلاس فولكروج الأنظار خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم في مواجهة بيرو الودية، ليحقق رقمًا مميزًا.

تألق نيكلاس فولكروج

وشارك نيكلاس فولكروج في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، للمرة الأولى في مسيرته، ونجح في ترك بصمة قوية، بعد تسجيله لهدفين.

ولم يحصل نيكلاس فولكروج صاحب الـ30 عامًا، على فرصة اللعب مع المانشافت سوى في العام الماضي، وشارك معه في نهائيات كأس العالم 2022، والذي شهد خروج المنتخب من مرحلة المجموعات.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن نيكلاس فولكروج نجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول 5 مباريات دولية مع المانشافت، في إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في الألفية الثالثة منذ ساندرو فاجنر.

ونجح ساندرو فاجنر في تسجيل 5 أهداف خلال أول 5 مباريات مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم في عام 2017، ولم يحرز أي هدف بعد ذلك، كما أنه لم يظهر سوى في لقاء واحد في عام 2018.

فوز منتخب ألمانيا ضد بيرو

ولعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد بيرو بالأمس في مدينة ماينز، ونجح المانشافت في الفوز بهدفين دون رد، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.