فيبكو تحقق أرباحاً بقيمة 10 مليون ريال في 2022

أسباب تسجيل الأرباح
ويعود تسجيل صافي الربح للأسباب التالية:
1- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لزيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية، بالرغم من ارتفاع التكاليف غير المباشرة نتيجة لارتفاع الحد الأدنى لأجور الموظفين.
2- انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشيا مع المعيار الدولي رقم 9 نتيجة لتحسن مستويات التحصيل ومراجعة العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.
3- التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة.
4- ارتفاع الأرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
5- زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ الدعم الحكومية خلال الفترة إضافة إلى إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية خلال الفترة المماثلة من 2021.
6- انخفاض مصروف الزكاة.