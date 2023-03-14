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فيبكو تحقق أرباحاً بقيمة 10 مليون ريال في 2022

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
فيبكو تحقق أرباحاً بقيمة 10 مليون ريال في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف “فيبكو” النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 10 ملايين ريال في العام الماضي 2022م.

أسباب تسجيل الأرباح

ويعود تسجيل صافي الربح للأسباب التالية:

1- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لزيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية، بالرغم من ارتفاع التكاليف غير المباشرة نتيجة لارتفاع الحد الأدنى لأجور الموظفين.

2- انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشيا مع المعيار الدولي رقم 9 نتيجة لتحسن مستويات التحصيل ومراجعة العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

3- التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة.

4- ارتفاع الأرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

5- زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ الدعم الحكومية خلال الفترة إضافة إلى إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية خلال الفترة المماثلة من 2021.

6- انخفاض مصروف الزكاة.

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