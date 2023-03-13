فيديو البشير خارج السجن يثير جدلًا بالسودان

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انشغل عدد من السودانيين خلال الساعات الماضية بمقطع مصور يظهر الرئيس المعزول عمر البشير خارج السجن في عزاء شقيقه.
المحكمة السودانية المُختصة تسمح للرئيس المعزول عمر #البشير بالخروج لتلقى العزاء في وفاة شقيقه#السودان#الحدث pic.twitter.com/gQc44JkQCl
— ا لـحـدث (@AlHadath) March 12, 2023
وقد تناقل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، موجهين انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.
فيما أوضح محاميه، هاشم أبوبكر أن المحكمة المختصة سمحت بناء على طلب من هيئة الدفاع، للبشير أمس الأحد بتلقي العزاء في شقيقه محمد الذي توفي يوم الخميس.
وقال الجعلي إن “الرئيس السوداني السابق مكث ساعة ونصف في منزل شقيقه، وهي المدة التي سمحت بها المحكمة”.
كما أكد أن السلطات أرجعته لاحقًا إلى المكان الذي أتت به منه.
يشار إلى أن البشير الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل 2019، والذي يقبع في سجن كوبر بالخرطوم، يخضع حالياً للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989.
وقد بدأت جلسات محاكمته مع نائبيه علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، وقادة آخرين بارزين بالنظام السابق، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.